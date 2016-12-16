Путин посоветовал знать меру с сакэ

Президент России Владимир Путин, находящийся в Японии с официальным визитом, рассказал о впечатлении от японской водки сакэ, сообщает «Интерфакс».

Путин сравнил напиток с горячим источником, в котором ему не удалось побывать.

«По поводу горячих источников, мне удалось прикоснуться только к одному горячему источнику — это сакэ местного производства. Называется "Восточная красавица". Очень рекомендую, но, думаю, что нужно знать меру, как у нас говорят», — сообщил глава государства.