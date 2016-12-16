Савченко отказалась считать глав ДНР и ЛНР террористами

Лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий не являются террористами, заявила депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в эфире «Эспрессо.TV».

«Надо открыть военный устав, правила ведения войны, и почитать, что такое терроризм. Нет, террористами они не являются», — сообщила она.

По словам Савченко, «есть четко определенный набор понятий того, что считается терроризмом», а на востоке Украины речь идет о «части сепаратистов, части коллаборантов и части оккупированного населения».

Депутат также пояснила, что украинские власти должны решить, идет ли речь об антитеррористической операции (АТО, как официально называют на Украине войну с сепаратистами) или о войне на Донбассе. В этом случае будет проще найти названия для лидеров ДНР и ЛНР.