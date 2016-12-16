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16 декабря 2016, 00:02
Мемория

Мемория. Родион Щедрин

Родион Щедрин
Родион Щедрин
Дмитрий Лекай/Коммерсантъ

16 декабря 1932 года родился композитор Родион Щедрин

 

Личное дело

Родион Константинович Щедрин (84 года) родился в Москве в семье композитора и педагога Константина Михайловича Щедрина. Его мать, Конкордия Ивановна, работала экономистом.

Первые уроки музыки маленькому Родиону дал его отец. Музыка окружала его с детства: он слышал игру отца на скрипке, иногда отец с братьями составляли инструментальное трио.

В 1941 году был отдан в Центральную музыкальную школу-десятилетку при Московской консерватории. Однако учебе помешала война.

В октябре 1941 года семья Щедриных была эвакуирована в Самару. В этот же город был эвакуирован и Дмитрий Шостакович, завершивший там свою знаменитую Седьмую симфонию; юному Родиону довелось услышать её на генеральной репетиции.

После возвращения из эвакуации Родион продолжил своё музыкальное образование в Московском хоровом училище, возглавляемом А. В. Свешниковым.

В 1950 году поступил в Московскую Консерваторию имени П. И. Чайковского, которую с отличием окончил по двум специальностям: композиции (класс Ю. А. Шапорина) и фортепиано (класс Я. В. Флиера) в 1955 году. В том же году написал балет «Конек Горбунок» и начал сотрудничать с киностудиями. Сначала – с Союзмультфильмом. Написал музыку к мультфильмам  «Петушок — Золотой гребешок» (1955) и «Колобок» (1956).

В 1957 году написал музыку к фильму «Высота» режиссёра А. Зархи, в том числе  песню «Марш монтажников» («Не кочегары мы, не плотники»), в одночасье прославившую своего создателя. Через год написал музыку к фильму «Коммунист» Ю. Райзмана. В том же 1958 году закончил свою Первую симфонию для большого симфонического оркестра.

В 1959 году окончил аспирантуру при Консерватории. По окончании аспирантуры Щедрин имел в своем творческом активе балет, фортепианные сочинения, хоры,

В последующие годы написал музыку для фильмов «Нормандия — Неман»  (1960), «А если это любовь?» (1961), мультфильма «Баня» (1962), для театральных постановок.

В 60-е годы композитор впервые написал оперу «Не только любовь» (1961), начал серию концертов для оркестра «Озорные частушки» (1963) и «Звоны»(1968), сочинил оратории «Поэтория» (на стихи поэта Андрея Вознесенского, 1968) и «Ленин в сердце народном» (1969), 24 прелюдии и фуги, а также создал свое самое исполняемое сочинение – балет «Кармен сюиту» (1967).

В 1965—1969 годах был преподавателем композиции в Московской консерватории. Среди его учеников — О. Галахов, Б. Гецелев, Г. Минчев.

В 1968 году Щедрин отказался подписать письмо в поддержку вступления войск стран Варшавского договора в Чехословакию. В результате конфликта с партийными деятелями теоретико-композиторского факультета прекратил работу в консерватории.

В 1973 году Щедрин был избран председателем правления Союза композиторов РСФСР. На этом посту он проработал до 1990 года. По мнению современников, то, что во главе российской композиторской организации столько лет стоял серьёзный композитор новаторской направленности, сыграло чрезвычайно прогрессивную роль. Велика была и его личная помощь композиторам и музыкантам. «Долгое время Щедрин возглавлял Союз композиторов России, и мало кто знает, скольким молодым талантам отверженным, гонимым властью, помог этот человек», — написал о нём в 2002 году всемирно знаменитый скрипач и дирижёр Владимир Спиваков.

Значительной вехой в творчестве Щедрина стала опера «Мертвые души» по произведению Николая Гоголя (1976) на либретто самого композитора. Автор ввел в произведение новшество, заменив скрипки оркестра камерным (вторым) хором, а также  разделил сцену на две параллельные, а саму оперу - на две автономно идущие оперы – народную и профессиональную. Эта параллельная драматургия спектакля, впервые поставленного в Большом театре в 1977 году режиссером Борисом Покровским, составляла смысловую концепцию произведения: противопоставление Руси народной и  помещиков.

В 1980-е годы Щедрин написал балеты «Чайка» (1979) и «Дама с собачкой» (1985), «Автопортрет» для симфонического оркестра (1984). К 1000-летию принятия христианства на Руси создал произведения «Стихира на тысячелетие крещения Руси» (1987) и «Запечатленный ангел» (1988) – хоровая музыка по произведению писателя Николая Лескова на канонические церковно славянские тексты для смешанного хора а сарреllа со свирелью (флейтой).

В 1981 году Родиону Щедрину  было присвоено звание народного артиста СССР.

В 80-х годах Щедрин с женой проводили много времени за границей. Сначала в Риме, потом – в Мадриде. В 1991 году перебрались в немецкий Мюнхен.

Среди самых значительных произведений  композитора 1990-х годов – опера «Лолита» по одноименному роману Владимира Набокова (1994), поставленная в Шведской королевской опере в Стокгольме.

В 2002 году в нью-йоркском концертном зале  «Карнеги холл « состоялась премьера симфонических этюдов для оркестра «Диалоги с Шостаковичем». В декабре того же года в Линкольн центре в Нью Йорке прошла мировая премьера оперы Щедрина «Очарованный странник» по повести Николая Лескова.

Для XIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского в 2011 году по предложению оргкомитета композитором была создана виртуозная концертная пьеса для фортепиано «Чайковский этюд», ставшая обязательной в качестве современного произведения.

В настоящее время композитор живет и работает в Мюнхене.

 

Чем знаменит

 
С Майей Плисецкой. 2009
Sl-Ziga / Wikimedia Commons

Родион Щедрин — признанный классик современной музыки и один из самых востребованных и знаменитых в мировом масштабе российских композиторов. Он дважды номинировался на престижнейшую музыкальную премию Грэмми, его музыку охотно исполняют лучшие солисты и коллективы мира.

Щедрин является автором 7 опер, 5 балетов, 3 симфоний, 14 концертов, многочисленных произведений камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, а также музыки к кино и театральным постановкам.

 

О чем надо знать

Родион Щедрин более полувека состоял в браке с одной из величайших балерин XX века Майи Плисецкой, которой посветил многие свои произведения. Они познакомились в доме Лили Брик в 1955 году на одном из приёмов, устроенном в честь приезда в Москву Жерара Филипа. Ему было 22, ей – 29 лет.

Мимолётная встреча спустя три года переросла в настоящую любовь. Они начали встречаться, вместе провели отпуск в Карелии. А осенью 1958 года поженились. Вместе супруги прожили 57 лет. Детей у них не было. Плисецкая не захотела рисковать фигурой и, соответственно, карьерой балерины.

«Он удержал меня на плаву. Он писал мне балеты. Он дарил идеи. Он вдохновлял. Это уникально. Это редкость. Потому что он редкий. Он уникальный. Я таких людей, как он, просто не знаю. Таких целостных, таких самостоятельных по мысли, таких талантливых, даже гениальных.

Я восхищаюсь мужем всю жизнь. Он меня ни разу ни в чем не разочаровал. Может, именно поэтому наш брак продолжается так долго», - говорила о муже Плисецкая. Всю жизнь Щедрин каждый день дарил ей цветы. Балерине нравилось, когда ее называли «мадам Щедрин»: «Я обожаю, когда меня так называют. Не только не обижаюсь, но с радостью откликаюсь. Мне нравится быть его мадам».

Майя Плисецкая умерла 2 мая 2015 года в Германии на 90-м году жизни от тяжелого сердечного приступа. После ее смерти было оглашено завещание, согласно которому её прах будет соединён с прахом Родиона Щедрина после его смерти и развеян над Россией.

В конце ноября 2016 года на улице Большая Дмитровка в Москве был установлен  памятник Майе Плисецкой. Высота памятника, созданного Виктором Митрошиным, составляет 9 метров. Он изображает балерину в роли Кармен. Инициатором создания памятника выступил Родион Щедрин.

 

Прямая речь

О жене: «Я не знаю, сколько Господь отпустит нам еще жизни на этой волшебной земле. Но я безмерно благодарен Небу и Судьбе, связавшим наши с ней жизни воедино. Мы познали Счастье. Мы познали Любовь. Мы познали Нежность».

О жизни: «Жизнь очень короткая. Хотя она у меня уже и длинная, но вместе с тем короткая. Не теряйте ни дня, ни часа, даже ни минуты, люди, это важно об этом помнить».

Пианист, профессор Московской консерватории  Сергей Доренский о Щедрине: «Его музыка вечна, популярность её будет со временем только возрастать. Большие личности всегда задают тон времени. Новое не всегда удобно для современников, что закономерно. Для меня Родион фигура знаковая, Он великий композитор. Время его настоящего полного признания ещё впереди. Я уверен, что его будут играть всегда и везде».

Поэт Андрей Вознесенский о Родионе Щедрине: «Щедрин – большое «Щ» русской музыки. Такой буквы нет ни в одном алфавите: ни в английском, ни в немецком. Беспощадна новая его музыка – мощная, щемящая, прищуренная от боли или от смеха. Великие Шостакович, Шёнберг, Шнитке, Штокхаузен работали в реалиях ХХ века. Щедрин же прыгнул с нами физически в ХХI век. Какой надо иметь талантиЩЕ, чтобы из нашего дерьма и ужаса создать сокровиЩЕ!

Ещё, Щедрин, ещё!».

 

7 фактов о Родионе Щедрине

  • Щедрин не только писал музыку, но и сам ее исполнял. Композиторской работе неизменно сопутствовали его выступления на концертной эстраде как исполнителя своих сочинений — пианиста, а с начала восьмидесятых годов и как органиста.
  • Свою знаменитую «Кармен-сюиту» Щедрин создал за 20 дней. После премьеры министр культуры Фурцева заявила: «Это большая творческая неудача, товарищи, сплошная эротика!».  После обещаний эротические поддержки отменить, балет разрешили. Но танец Плисецкой, полный страсти и внутренней свободы, все равно потряс советскую публику.
  • Щедрин является автором книг: «Монологи разных лет» (2002) и «Автобиографические записи» (2008).
  • Имеет литовское гражданство. Родион Щедрин и Майя Плисецкая первыми из россиян в 1991 году получили паспорта Литвы, куда много лет ездили на дачу.
  • В честь Родиона Щедрина назван астероид 4625 Shchedrin. Астероид 4626 назван в честь Майи Плисецкой.
  • Композитор является лауреатом Ленинской премии (1984), Государственной премии СССР (1972) и Государственной премии России (1992), Премии имени Д.Д. Шостаковича (1992), Премии Crystal Award Всемирного экономического форума (1995), Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» (2009). Дважды номинировался на премию GRAMMY.
  • Щедрин награжден орденами Ленина (1982), Трудового Красного Знамени (1971), «Знак Почета» (1967),  «За заслуги перед Отечеством» III, II и IV степени (2002, 2007, 2012), а также

 

Материалы о Родионе Щедрине

К 80-летию Родиона Щедрина. Передача Первого канала

Биография Родиона Щедрина на сайте РИА Новости

История любви: Майя Плисецкая и Родион Щедрин

Статья о Родионе Щедрине в русской Википедии

 

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