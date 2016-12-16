В петербургский Цирк на Фонтанке нагрянула полиция

Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила о проведении сотрудниками полиции оперативных мероприятий в Цирке на Фонтанке. Об этом пишет «Интерфакс».

«Подтверждаем проведение проверочных мероприятий», — сказали в ГУ МВД северной столице.

В Министерстве культуры России заверили, что обыски в цирке связаны с проверкой расходования средств при предыдущем художественном руководители учреждения Вячеславе Полунине, передает Life.ru.

«В Цирке Чинизелли в настоящее время проводится следственная проверка. Действия правоохранительных органов связаны с расходованием средств, которые были выделены несколько лет назад, когда должность художественного руководителя цирка занимал Вячеслав Полунин», — рассказали в ведомстве.

Однако заместитель худрука Международного театрального центра Полунина, экс-заместитель Полунина Наталия Табачникова отметила, что прежний худрук цирка не занимался финансовыми вопросами.

«Вячеслав Иванович не решал никаких финансовых вопросов, это в его компетенцию не входило. Он занимался только творчеством, равно как и все мы. Не считал себя вправе заниматься вопросами финансов, не будучи специалистом в этом деле», — сообщила Табачникова.