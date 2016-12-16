В Сеуле задержаны 24 россиянина

В аэропорту Сеула, по предварительным данным, задержаны 24 гражданина РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации российского МИДа.

Среди задержанных 16 человек прилетели бортом авиакомпании «Сибирь», шесть — авиакомпанией «Аврора», один прибыл рейсом из Вьетнама и один — из Узбекистана.

«Основанием для задержания, по данным южнокорейской стороны, послужило нарушение миграционного законодательства, а именно несоответствие заявленной цели поездки», — сообщили в МИДе.

Там отметили, что российское посольство подключилось к урегулированию ситуации.