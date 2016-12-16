16 декабря 2016, 20:13
В Сеуле задержаны 24 россиянина
В аэропорту Сеула, по предварительным данным, задержаны 24 гражданина РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации российского МИДа.
Среди задержанных 16 человек прилетели бортом авиакомпании «Сибирь», шесть — авиакомпанией «Аврора», один прибыл рейсом из Вьетнама и один — из Узбекистана.
«Основанием для задержания, по данным южнокорейской стороны, послужило нарушение миграционного законодательства, а именно несоответствие заявленной цели поездки», — сообщили в МИДе.
Там отметили, что российское посольство подключилось к урегулированию ситуации.
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