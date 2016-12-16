Чиновник сравнил объем теневой экономики России и Италии

Объем «серой экономики» в России составляет примерно 22% ВВП, передает РИА Новости со ссылкой на неназванного высокопоставленного федерального чиновника.

«Объем теневой экономики РФ — около 22% ВВП, что сравнимо с ситуацией в некоторых европейских странах, например, в Италии», — рассказал собеседник агентства.

Он считает, что исправить существующее положение возможно при помощи развития технологий, включая те, которые применяются Федеральной налоговой службой (ФНС).

«Но уже в ближайшие годы, с внедрением электронных счетов фактур, понятие фирм-однодневок, через которые проводятся незаконные операции, в том числе по выводу капитала из РФ, уже уйдет в прошлое», — заверил источник.

Между тем, в 2015 году Всеобщая конфедерация профсоюзов (ВКП) представила доклад «О неформальной экономике», из материалов которого следует, что во время кризиса 2008-2009 годов, а также последующей стагнации экономики ее теневая часть стала расти.

В среднем, согласно докладу, размер теневой экономики в странах Европы составил 18% ВВП. Самая низкая доля неформальной экономики наблюдалась в Швейцарии (6,5%), Австрии (8,2%) и Люксембурге (8,3%).

Самый высокий уровень «серой экономики» был замечен в Болгарии (30,6%), Румынии (28%) и Турции (27,8%).