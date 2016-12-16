Сбивший близнецов на Gelandewagen помещен под домашний арест

Предполагаемый виновник ДТП на Мосфильмовской улице в Москве Александр Шарой отправлен под домашний арест на два месяца, то есть до 13 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Дорогомиловского суда столицы.

В понедельник 12 декабря мужчина ехал за рулем Mercedes Gelandewagen по Мосфильмовской улице в направлении центра. На пешеходном переходе он сбил насмерть двух девочек-близнецов 2008 года рождения.

Дети переходили дорогу с матерью на зеленый сигнал светофора.

Водитель признал свою вину. По данным СМИ, с марта 2013 года Шарой является заместителем главы Государственной инспекции Украины по вопросам труда.