Источник в Минобороны РФ опроверг отдельный бюджет на сирийскую войну

Деньги на операцию российских войск в Сирии идут в рамках общего бюджета Минобороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник.

«Отдельного бюджета на проведение операции в Сирии нет — только в рамках общего бюджета Минобороны», — сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ не раз сообщали, что в Сирии воюют российские наемники, в частности, частная военная компания Вагнера. Ее руководителем называют Дмитрия Уткина с позывным Вагнер. Он был замечен в Кремле на чествовании героев России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 декабря заявил журналистам: «Я не знаю, как он известен. Дмитрий Уткин действительно был, кавалер Орденов Мужества, он был действительно от Новгородской области» (цитата по ТАСС).

В Кремле отрицают участие наемников на стороне РФ в Сирии.