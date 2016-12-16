СМИ рассказали о потерях в зарплате сотрудников Росгвардии

После перехода бывших сотрудников министерства внутренних дел РФ на службу в Национальную гвардию (Росгвардию) их оклады уменьшились, передает РБК со ссылкой на источники в самой гвардии.

По их словам, младшие офицеры и прапорщики потеряли примерно по 7 тысяч рублей в месяц, до перехода в Нацгвардию они получали, в среднем, по 40-45 тысяч рублей.

Юрист Московского межрегионального профсоюза полиции Игорь Гришаков пояснил, что в контрактах сотрудников Национальной гвардии, которые сотрудники МВД подписывают при переводе, размер оклада попросту не указывается. «Они идут работать туда, где они не знают, сколько будут в результате получать», – утверждает Гришаков.

В тексте контрактов, которые подписывают при поступлении на службу сотрудники МВД, также не указывается размер их оклада, но он проставлен относительно каждой должности в постановлении российского правительства. Для Нацгвардии аналогичный документ тоже существует — но пока только в проекте.

Напомним, создание Национальной гвардии президент РФ Владимир Путин анонсировал 5 апреля. Этой структуре предписано бороться с терроризмом, контролировать оборот оружия, обеспечивать режим территориальной целостности России и пресекать массовые беспорядки, включая бунты в исправительных учреждениях.