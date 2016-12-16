Суд арестовал сотрудников антикоррупционного главка МВД по делу «Землян»

В Москве арестован сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Александр Соболь. Он проходит по делу о провокации взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пресненского райсуда столицы.

Соболя обвиняют в превышении должностных полномочий, срок его ареста установлен до 21 января 2017 года.

Подозреваемый был замначальника 25-го отдела управления «Б» ГУЭБиПК.

Ранее по той же статье суд арестовал до 21 января старшего оперуполномоченного главка Сергея Абрамова.

Агента оперативников Вадима Алферова, который полностью признал вину в совершенном преступлении, суд отправил под домашний арест.

Как сообщает РАПСИ, дело, по которому проходят офицеры ГУЭБиПК, связано с отменой приговора в отношении бывшего концертного директора музыкальной группы «Земляне» Сергея Черенкова и Сергея Похилюка. Ранее Пресненский суд осудил их за попытку продать места в «Единой России».

Как следует из материалов дела, 30 сентября 2013 года Абрамов и другие оперативники ГУЭБиПК, которых следствие не установило, при пособничестве Алферова провели оперативный эксперимент в ресторане на Новом Арбате.

Они спровоцировали Черенкова и Похилюка на мошенничество. Алферов передал им 5 миллионов рублей для получения места в совете партии «Единая Россия». Черенкова и Похилюка в сентябре 2014 года посадили за мошенничество. В декабре 2016 года суд отменил это решение, оба были освобождены.