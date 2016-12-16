СМИ сообщили о приостановке эвакуации боевиков из Алеппо

При эвакуации боевиков из сирийского города Алеппо они попытались взять заложников для использования в качестве живого щита. В результате операция по выводу боевиков приостановлена, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя сирийских властей.

Также сообщается о перекрытии дороги в восточной части Алеппо демонстрантами, которые требуют в качестве ответной меры эвакуировать жителей двух шиитских деревень в провинции Идлиб (Сирия), осажденных антиправительственными группировками.

Накануне телеканал Al Alam сообщил, что боевики одной из экстремистских группировок препятствуют эвакуации раненых ополченцев и мирных жителей из селений в Идлибе.

Глава России Владимир Путин поручил вывести из восточной части Алеппо оставшихся там боевиков и членов их семей. Планируется вывезти около пяти тысяч человек. Боевиков отправляют в направлении города Идлиб. Уже 15 декабря в Минобороны РФ отчитались о выводе более 3,6 тысячи боевиков из Дамаска.