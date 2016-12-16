Трамп назвал глупым пресс-секретаря Белого дома

Недавно избранный президент США Дональд Трамп резко ответил на высказывания раскритиковал нынешнего пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста, который ранее обвинил его в осведомленности в хакерских атаках на Демократическую партию со стороны Москвы. Слова Трампа приводит РИА Новости.

«Этот глупый парень, Джош Эрнест, я не знаю, разговаривает ли он с президентом Бараком Обамой. Иметь правильного пресс-секретаря очень важно, потому что он (Эрнест) очень плох в плане подачи информации», — заявил миллиардер на выступлении перед сторонниками в городе Херши штата Пенсильвания.

Трамп заметил, что нынешний пресс-секретарь «может сообщать позитивную вещь так, что она звучит плохо». «Он может сказать: дамы и господа, мы полностью уничтожили террористическую группировку "Исламское государство", и это не будет звучать хорошо», — привел пример он.

Отметим, ранее действующий президент США Барак Обама пригрозил ответом тем странам, которые пытались вмешаться в процесс выборов в США.