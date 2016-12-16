16 декабря 2016, 00:59
Трамп выбрал ключевые фигуры Совета нацбезопасности
Избранный президент США Дональд Трамп определился с составом кандидатов на два ключевых поста в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, говорится в сообщении на сайте переходной команды Трампа.
В нем же указано, что пост главы аппарата и исполнительного секретаря СНБ займет генерал в отставке Кит Келлогг, а старшим директором по стратегическим коммуникациям станет Моника Кроули, которая является политическим обозревателем телекомпании Fox News.
Ранее Трамп заявил о своем о намерении назначить члена палаты представителей Райана Зинка министром внутренних дел.
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