Трамп выбрал ключевые фигуры Совета нацбезопасности

Избранный президент США Дональд Трамп определился с составом кандидатов на два ключевых поста в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, говорится в сообщении на сайте переходной команды Трампа.

В нем же указано, что пост главы аппарата и исполнительного секретаря СНБ займет генерал в отставке Кит Келлогг, а старшим директором по стратегическим коммуникациям станет Моника Кроули, которая является политическим обозревателем телекомпании Fox News.

Ранее Трамп заявил о своем о намерении назначить члена палаты представителей Райана Зинка министром внутренних дел.