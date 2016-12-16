Депутат ГД может стать кандидатом на выборах главы Свердловской области

Первый свердловский вице-губернатор Владимир Тунгусов, похоже, окончательно договорился с депутатом Госдумы РФ Александром Бурковым о том, что последний станет техническим кандидатом на выборах губернатора области, в случае, если кандидатуру действующего главы региона Евгения Куйвашева утвердят в Кремле. Об этом сообщает Telegram-канал Gorod Ekb.

Все это – несмотря на то, что Бурков провалил выборы в ГД в Нижнем Тагиле и вынужден был пойти в Думу по спискам, а не по одномандатному округу.

Тунгусова и Буркова в последнее время часто видят беседующими – сегодня, например, на первом заседании нового состава областного избиркома они что-то оживленно обсуждали.