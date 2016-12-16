«Известия» узнали о планах роспуска Рады весной 2017 года

Сразу три фракции Верховной Рады Украины — «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Оппозиционный блок» и Радикальная партия Олега Ляшко — выступают за роспуск парламента, сообщил «Известиям» высокопоставленный источник в Раде.

«Большинство фракций в парламенте выступает за роспуск Рады. Это произойдет, скорее всего, весной 2017 года», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что в случае досрочных выборов в парламент, вероятно, пройдут «Батькивщина», Радикальная партия Олега Ляшко, «Оппозиционный блок» и «Блок Петра Порошенко».

Он также отметил, что одним из главных инициаторов прекращения работы нынешнего созыва Рады является Юлия Тимошенко.