Соцсеть «ВКонтакте» запустила раздел бесплатных частных объявлений под названием «Товары» (вкладка находится слева на странице).

Как сообщает RNS со ссылкой на пресс-релиз ВК, пока частные объявления доступны только в веб-версии, в будущем они появятся и в мобильной версии сайта, а также в его мобильном приложении.

Те, у кого есть аккаунт ВК, могут размещать бесплатные объявления о товарах и услугах.

Сначала отображаются объявления друзей пользователя и тех, кто дружит с его друзьями.

Можно будет искать товары по нескольким категориям, цене и региону. Оплатить товары можно будет с помощью собственной функции денежных переводов соцсети. Она позволяет переводить до 75 тысяч рублей.