Посол России разъяснил главе британского МИДа смысл эвакуации боевиков из Алеппо

На встрече с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном посол России в Соединенном королевстве Александр Яковенко сообщил об эвакуации боевиков с семьями из восточной части Алеппо. Об этом говорится на сайте посольства.

Накануне Джонсон вызвал послов России и Ирана, чтобы выразить свою обеспокоенность ситуацией в сирийском Алеппо, а также заявить, что самое важное — это защита гражданских лиц и доставка гуманитарной помощи.

«Британский министр изложил реакцию официального Лондона на проходящую сейчас успешную гуманитарную операцию в Алеппо. В ее рамках тысячи боевиков с семьями вывозятся из города при содействии российских военных и сотрудников Международного Красного Креста на территорию, контролируемую незаконными вооруженными формированиями», — сообщает российское посольство.

«Смысл эвакуации, — отмечают в ведомстве, — на которой мы и ООН настаивали давно, в том, чтобы избежать ненужного кровопролития, а главное, спасти жизни гражданского населения восточного Алеппо, обеспечить к нему гуманитарный доступ».

Ранее в Генштабе российской армии сообщили о начале вывода из восточного Алеппо 5 тысяч боевиков и членов их семей по гуманитарному коридору.