Захарова отправила Обаму извиняться перед Януковичем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на своей странице в Facebook на реплику президента США Барака Обамы о возмездии за вмешательство в американские выборы.

Обама ранее заявил журналистам: «Я считаю, что мы, несомненно, должны принимать меры, когда правительство любой чужой страны пытается повлиять на объективность наших выборов, и мы примем меры».

Так он отреагировал на информацию об атаках хакеров на компьютеры Демпартии США. Власти США считают, что за атакой стоят российские власти.

«Может, он и перед Януковичем извинится заодно?» — предположила в ответ Захарова.