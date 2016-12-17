Синдзо Абе рассказал о результатах переговоров с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал состоявшиеся переговоры с президентом России Владимиром Путиным важным шагом на пути к мирному договору между двумя странами, сообщает ТАСС.

По словам Абэ, визит Путина в Японию способствовал взлету российско-японских отношений.

«Мы с президентом Путиным пришли к выводу, что при обоюдном стремлении у Японии и России есть безграничные возможности для развития отношений во всех сферах», — отметил японский лидер. Президент побывал в Японии 15-16 декабря. Это был первый визит российского лидера в эту страну за последние 11 лет.

Ранее Владимир Путин в ходе официального визита в Японию призвал японские власти прекратить «исторический пинг-понг» о судьбе Курил. В свою очередь, помощник главы России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и Синдзо Абэ в ходе двусторонней встречи обговорили параметры документа о начале консультаций между странами по совместной хозяйственной деятельности на четырех южно-курильских островах.