В Пекине объявлен «красный» уровень экологической тревоги

Власти Китая объявили красный уровень экологической тревоги в Пекине и еще в 21-м китайском городе, передает The Guardian.

В связи с объявленным предупреждением в этих городах будут закрыты учебные заведения. Кроме того, автомобилистам будет запрещено передвижение, а местным жителям рекомендовано не покидать дома.

Пользователи в твиттере выкладывают фотосними неба над Пекином, сделанные 16 декабря. По ним можно определить, с какой интенсивностью ухудшается экологическая ситуация в городе.

Red alerts have been activated in at least 24 cities across north China to address heavy #smog https://t.co/43keMR3ql1 pic.twitter.com/RrlgGwMqwW