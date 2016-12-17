Путин обсудил с Папой Римским вопросы защиты христиан

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил папу Римского Франциска с 80-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил большой личный вклад понтифика в укрепление отношений России и Ватикана.В ходе беседы собеседники «обменялись мнениями по вопросам защиты христиан в зоне региональных конфликтов и значимости конструктивного межконфессионального диалога для сохранения нравственных начал в мировых делах», говорится в заявлении пресс-службы.

Кроме того, во время телефонного разговора Владимир Путин и папа Римский затронули тему российско-ватиканского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Ранее в тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил папу Римского Франциска с 80-летием и выразил ему благодарность за работу по сохранению христианских ценностей.