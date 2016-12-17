Пентагон потребовал от Китая вернуть украденный подводный дрон

В Пентагоне заявили, что захваченный китайским военным кораблем американский подводный аппарат проводил исследовательскую работу на законных основаниях и должен быть возвращен США. Об этом говорится на сайте Минобороны США.

«Неуправляемый подводный аппарат проводил обычные операции в соответствии с международным правом на расстоянии около 50 морских миль к северо-западу от Субик-Бей на Филиппинах. Он обладает суверенным иммунитетом судна Соединенных Штатов. Мы призываем Китай немедленно вернуть наш аппарат, и придерживаться обязательств по международному праву», — говорится в заявлении Пентагона.

Ранее американские СМИ со ссылкой на неназванного чиновника в госаппарате США сообщили, что ВМФ Китая захватили американский подводный аппарат в Южно-Китайском море, где КНР оспаривает право на ряд островов с несколькими странами ЮВА. Речь идет об аппарате американских ВМС, который не был оснащен оружием, уточнил источник. Инцидент, по его словам, произошел в международных водах вблизи береговой линии Филиппин 15 декабря. Аппарат был спущен на воду исследовательским судном «Боудич» (USNS Bowditch). Китайское судно подошло к «Боудичу», затем китайцы спустили лодку, доплыли до аппарата и забрали его.