В Папуа-Новой Гвинее объявлена угроза цунами после сильного землетрясения

У берегов государства Папуа-Новая Гвинея в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,9. Об этом сообщается на сайте Геологичесой службы США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы у берегов острова Новая Ирландия в 63 км к востоку от города Тарон, очаг землетрясения располагался на глубине 103 км. Сейсмологи уже заявили о возможной угрозе цунами, передает Тихоокеанский центр по предупреждению цунами. Высота волн может достигать от 1 м до 3 м. По некоторым данным, магнитуда землетрясения составила 8,0. Всем находящимся в прибрежных районах жителям в случае эвакуации рекомендуется следовать указаниям властей.