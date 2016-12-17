Президент Турции обвинил курдов в теракте в Кайсери

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за взрыв в Кайсери на «Рабочую партию Курдистана» (РПК), сообщает РИА Новости.

«Сепаратистская террористическая организация [РПК] ответственна за это. Она использует все возможности. Данный теракт не является независимым от событий в Сирии и Ираке. Турция находится под общим ударом нескольких террористических группировок», — говорится в письменном заявлении Эрдогана, опубликованном 17 декабря.

Он также подчеркнул, что Турция продолжит борьбу с терроризмом.

В свою очередь, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым уточнил, что взрыв произвел террорист-смертник. «Сегодня произошло нападение на автобус, перевозивший военных, с использованием террориста-смертника», — передает его слова Sabah.