Михалков рассказал о впечатлении от посещения «Ельцин-центра»

Российский кинорежиссер Никита Михалков поделился своим мнением о «Ельцин-центре» в Екатеринбурге, который он в эту субботу, 17 декабря, впервые посетил лично, сообщает РИА Новости.

«Да, впечатляет, впечатляет», — сказал Михалков журналистам на выходе из музея. Режиссер при этом признался, что он не изменил своего мнения о демонстрируемом в центре историческом мультфильме.

«Если это и есть уважаемая история страны, то это ложь. Я не поверю в это. Вы говорите, что этот мультик о тяге к свободе. Где в этом мультике свобода, которая присуща нам, в этом рабстве? Та тенденциозность, с которой здесь показано время и в центре Борис Николаевич, она в результате приносит больше вреда самому Борису Николаевичу. Это моя точка зрения», — цитирует агентство слова режиссера.

Никита Михалков осмотрел выставку ранее в тот же день. Для этого он специально приехал в Екатеринбург, где располагается музей. Экскурсию по нему для режиссера провел директор архива центра Дмитрий Пышнин.

Также называлась другая цель визита Михалкова в Екатеринбург — бой российского боксера Ивана Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном. В субботу стало известно, что схватка между Поветкиным и Стиверном отменена после того, как допинг-проба россиянина дала положительный результат