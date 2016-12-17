Глава правящей партии Польши Качиньский покинул здание парламента с помощью полиции

Ярослав Качиньский, лидер правящей партии Польши «Право и справедливость», утром 17 декабря сумел покинуть здание Сейма с помощью сотрудников полиции, которые лишь с применением силы оттеснили протестующих от здания. Об этом сообщает агентство Reuters.

Вместе с Качиньским здание Сейма покинул премьер-министр Польши Беата Шидло. По словам представителя парламента Польши от оппозиционной партии Ежи Мейштовича, для разгона митингующих, которые не позволяли политикам покинуть Сейм, правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Информацию об использовании слезоточивого газа для разгона протестующих опровергли в полиции Варшавы. Как сообщил пресс-секретарь правоохранительного органа города Мариуш Мрозек, около 50 тысяч демонстрантов заблокировали все выходы помещение Сейма.

Акцию протеста, продолжавшуюся несколько часов, устроили сторонники оппозиции, недовольные тем, что правящая партия «Закон и справедливость» незаконно, по их мнению, приняла проект бюджета.

Ранее 16 декабря оппозиция заблокировала трибуну Сейма в знак протеста против ограничений для СМИ, которые вступают в действие с 2017 года. По новым правилам, запись на заседании смогут вести только пять польских телекомпаний. Кроме того, журналистов не будут допускать в здание, где находится зал заседаний. Также планируется создание Центра СМИ, в котором депутаты будут сотрудничать с журналистами. Предусматривается, что каждая редакция сможет отправлять в сейм лишь по два своих постоянных представителя. Депутаты оппозиционных партий посчитали это ограничением свободы слова и на несколько часов заблокировали трибуну, из-за чего парламент не смог провести голосование по бюджету на 2017 год.