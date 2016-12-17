Зампред ПАРНАСа Кара-Мурза-младший ушел из партии после переизбрания Касьянова

Заместитель председателя Партии народной свободы (ПАРНАС) Владимир Кара-Мурза-младший заявил о выходе из фракции, передает ТАСС.

«После этого голосования остаться в партии не могу», — сказал политик после того, как съезд не поддержал предложенный им и членом федерального политсовета партии Андреем Пивоваровым проект, в котором признавалось ошибкой «присутствие в списках кандидатов и участие в кампании партии на выборах в Госдуму 2016 года лиц, придерживающихся националистических и антисемитских взглядов».

ПАРНАС также покинул глава регионального новосибирского отделения партии Егор Савин.

17 декабря Михаил Касьянов был переизбран на пост лидера ПАРНАСа. В ходе голосования, прошедшего на съезде «Парнаса» в Москве, Касьянов набрал 81 голос, а его единственный соперник — руководитель отделения партии в Коми Леонид Зильберг — 26. Один делегат проголосовал против всех.

Делегаты съезда «Парнаса» также выдвигали на пост лидера партии кандидатуры Владимира Кара-Мурзы-младшего, Андрея Пивоварова и Мусы Садаева. Однако все они взяли самоотвод.

Ранее Владимир Кара-Мурза-младший отказался стать лидером партии, после чего Михаил Касьянов был вновь избран председателем ПАРНАС. В свою очередь, члены федерального политсовета ПАРНАСа Илья Яшин, Вадим Прохоров, Николай Сорокин, Надежда Митюшкина, Тамара Лежнина и Игорь Харичев, а также несколько других членов партии вышли из партии. Таким образом они выразили свое несогласие с политикой, проводимой руководством ПАРНАСа. Как пояснил Прохоров, действия председателя партии Михаила Касьянова были авторитарными и давно вызывали недовольство у «команды Бориса Немцова».