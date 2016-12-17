Киев анонсировал расширение санкционного списка против России

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что санкционный список против России будет расширен в связи с лишением свободы граждан Украины на территории РФ. Об этом сообщает украинская служба «Би-би-си».

«Мы будем стараться адаптировать этот список по мере того, как получим четкие данные, кто вовлечен в процессы по нашим политическим заключенным. Поскольку для того, чтобы поставить человека в санкционный список, нам нужны реальные доказательства», — заявил Климкин.

По его словам, украинский МИД проверяет информацию относительно украинских заключенных не только от отечественных, но и от международных правозащитных организаций и адвокатов. «Сейчас мы готовим новые дополнения к санкционному списку», — заключил министр иностранных дел Украины.

Ранее лидеры ЕС согласовали продление санкций против России.