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17 декабря 2016, 10:26
санкции Украина

Киев анонсировал расширение санкционного списка против России

Павел Климкин
Павел Климкин
Фото: rtbf.be

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что санкционный список против России будет расширен в связи с лишением свободы граждан Украины на территории РФ. Об этом сообщает украинская служба «Би-би-си».

«Мы будем стараться адаптировать этот список по мере того, как получим четкие данные, кто вовлечен в процессы по нашим политическим заключенным. Поскольку для того, чтобы поставить человека в санкционный список, нам нужны реальные доказательства», — заявил Климкин.

По его словам, украинский МИД проверяет информацию относительно украинских заключенных не только от отечественных, но и от международных правозащитных организаций и адвокатов. «Сейчас мы готовим новые дополнения к санкционному списку», — заключил министр иностранных дел Украины.

Ранее лидеры ЕС согласовали продление санкций против России.

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