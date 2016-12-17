Глава Минспорта РФ допустил наказание боксера Александра Поветкина

Министр спорта РФ Павел Колобков допустил наказание российского боксера Александра Поветкина в том случае, если будет доказано употребление им запрещенных в спорте препаратов, сообщает агентство «Р-Спорт».

«Очень неприятная история, будет дисциплинарное рассмотрение. Если Поветкин действительно принимал [допинг], то должен быть наказан в соответствии с кодексом [WADA]. Повлияет ли это на другие виды спорта? Не могу гадать. Что касается завершения карьеры Поветкиным, мне сложно что-то говорить. Все зависит от того, насколько ему хватит силы воли, спортивной злости и желания. Он же профессионал, не имеет отношения к любительской федерации бокса. У профессионалов свои правила», — цитирует агентство слова Колобкова.

Ранее в субботу Всемирный боксерский совет (WBC) пригрозил дисквалификацией боксеру Александру Поветкину, допинг-тест которого показал наличие запрещенного вещества остарина в преддверии боя с канадцем Бермейном Стиверном. Такое наказание последует, если будет доказана вина россиянина в нарушении антидопинговых правил.