Лукашенко поблагодарил папу Римского за сохранение христианских ценностей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил папу Римского Франциска с 80-летием и выразил ему благодарность за работу по сохранению христианских ценностей. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

«Вы подаете нам пример истинной веры и активной гражданской позиции. Жители нашей страны очень благодарны Вам за деятельность по сохранению и поддержке христианских ценностей, искреннюю заботу о мире во всем мире и насущных проблемах человечества», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что усилия папы Франциска по укреплению моральных основ современного общества через развитие сотрудничества конфессий и сбережение традиционных институтов семьи вызывают уважение верующих.

Паства Римско-католической церкви составляют вторую по величине религиозную общину страны. К католикам себя причисляют около 1,4 млн верующих, или примерно 15% населения Белоруссии.