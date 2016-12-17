Никита Михалков посетил «Ельцин-центр»

Кинорежиссер Никита Михалков приехал в Екатеринбург, чтобы лично посетить «Ельцин-центр», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

«Никита Михалков только что приехал на экскурсию в Ельцин-центр», — сказал собеседник агентства.

Отметим, что неделю назад Никита Михалков подтвердил, что никогда не посещал в Екатеринбурге «Ельцин-центр», который подвергает резкой критике. «Я там не был, но мне абсолютно достаточного того, что я знаю и что является правдой», — сказал он.

Ранее кинорежиссер заявил, что работа «Ельцин-центра» может ежедневно разрушать национальное самосознание сотен детей, так как он презентует необъективную оценку истории России. Вдова первого президента СССР Наина Ельцина в ответ назвала заявления Михалкова лживыми.

В свою очередь, в Telegram-канале Gorod_Ekb сообщалось, что Никита Михалков собирается посетить Екатеринбург 17 декабря. Предполагалось, что он принял предложение посетить «Ельцин-центр». Также называлась другая цель визита — бой в Екатеринбурге российского боксера Ивана Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном.

В субботу стало известно, что бой между Поветкиным и Стиверном отменен после того, как допинг-проба российского боксера дала положительный результат.