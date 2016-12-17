СМИ назвали имя нового главы «Рособоронэкспорта»

Руководитель холдинга «Вертолетов России» Александр Михеев утвержден в должности гендиректора компании «Рособоронэкспорт», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, правление госкорпорации «Ростех», в состав которой входит «Рособоронэкспорт», уже приняло соответствующее решение. Ранее один из источников издания сообщал, что Михеев останется в «Вертолетах России» как минимум до декабря.

10 декабря газета «Коммерсантъ» сообщила о переходе Михеева в «Рособоронэкспорт» «до конца года». Место Михеева в «Вертолетах России», по данным издания, займет заместитель министра промышленности и торговли Андрей Богинский. Также сообщалось, что нынешний руководитель «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин уйдет со своего поста с 17 декабря.

Александр Михеев возглавляет «Вертолеты России» с 2013 года. Ранее он работал в ОАО «Рособоронэкспорт», где занимал должность заместителя генерального директора, а до этого — пост начальника департамента экспорта специмущества и услуг военно-возушных сил (ВВС) при «Рособоронэкспорте».

«Рособоронэкспорт» является единственным в России государственным посредником по экспорту и импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.