Обама рассказал о требовании к Путину прекратить хакерские атаки

Президент США Барак Обама утверждает, что в личной беседе предупредил своего российского коллегу Владимира Путиным о недопустимости вмешательства в американский выборный процесс, передает Reuters.

По словам Обамы, это предупреждение было сделано в Пекине на саммите «большой двадцатки», на котором американский и российский лидеры присутствовали в сентябре.

Глава Белого дома заявил журналистам, что потребовал от Путина «прекратить вмешиваться» в выборы президента США, связав свое предупреждение со взломом серверов Демократической партии, приписанным российским хакерам.

После этого, заверил Обама, никаких кибератак на процесс голосования не происходило — во всяком случае таких, в которых американские власти подозревали бы российских хакеров.