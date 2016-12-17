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17 декабря 2016, 12:54
«Исламское государство» Сирия терроризм

Армия Асада отбила атаку ИГ на авиабазу под Пальмирой

Сирийская правительственная армия вместе с бойцами народного ополчения отразила атаку боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), передает РИА Новости со ссылкой на источник в сирийском ополчении.

Как уточняется, террористы планировали занять авиабазу Т-4, которая находится в 90 километрах от Пальмиры. «Армия и ополчение отразили мощную атаку ИГ на авиабазу Т-4. Атака была с юго-запада, враг отступил», — говорится в сообщении источника.

Отмечается, что авиабаза подвергается регулярным ракетным и минометным обстрелам. Боевикам удалось приблизиться к авиабазе на расстояние около четырех километров.

Источник также сообщил, что аэродром Т-4 является первой линией обороны правительственных войск со стороны пальмирского фронта на подходе к городу Хомс. После захвата Пальмиры террористы смогли продвинуться на 90 километров в сторону Хомса. Также они угрожают захватом города Карьятейн и продолжают атаковать позиции сирийской армии под Пальмирой.

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