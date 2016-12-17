Сборная Швеции досрочно одрежала победу на Кубке Первого канала

Сборная Швеции обыграла команду Финляндии во втором матче на Кубке Первого канала и досрочно стала победителем этого соревнования, сообщает «Р-спорт».

Встреча, прошедшая 17 декабря в Москве, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) в пользу шведов, у которых забили защитник омского «Авангарда» Эрик Густафссон (6-я минута), Александер Бергстрём (17), Магнус Нюгрен (22) и Патрик Закриссон (28). В составе команды Финляндии отличились нападающий подмосковного «Витязя» Миро Аалтонен (25) и Роопе Хинтц (29).

Таким образом, сборная Швеции набрала шесть очков из шести возможных и обеспечила себе первое место вне зависимости от результата матча третьего тура, в котором команда сыграет с чехами.

16 декабря Первый канал сообщил об отмене прямой трансляции матча Кубка Первого канала по хоккею между сборными России и Чехии из-за низких рейтингов. Вместо этого была показана передача «Давай поженимся». Оставшиеся матчи Кубка будут показаны по «Матч ТВ». В результате зрители смогли увидеть встречу с третьего периода.