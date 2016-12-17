Минтранс рассмотрит дифференцированный тариф в системе «Платон»

Министерство транспорта РФ готово рассмотреть вопрос о возможной дифференциации тарифа в системе система взимания платы с автомобилей имеющих максимальную разрешенную массу свыше 12 тонн «Платон», передает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Евгения Дитриха.

«Мы думали о том, что тариф, возможно, нужно дифференцировать. Смотрим и опыт других стран, в которых действуют те или иные системы взимания платы, и они, как правило, зависят от времени суток, от загруженности магистрали, типов транспортных средств», — цитирует агентство слова чиновника.

Дитрих также отметил, что это «не вопрос завтрашнего дня».

Ранее глава российского министерства транспорта Максим Соколов заверил, что поручение президента РФ Владимира Путина об учете мнения малого и среднего бизнеса при повышении тарифов в системе «Платон» будет выполнено.