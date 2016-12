Поветкин провалил допинг-тест перед поединком со Стиверном

Команда канадского боксера Бермейна Стиверна сообщила об отмене боя с Александром Поветкиным в Екатеринбурге после того, как допинг-проба российского боксера дала положительный результат. Об этом сообщается в Telegram-канале Gorod_Ekb.

О том, что допинг-тест Александра Поветкина дал положительный результат в преддверии боя с канадцем сообщил в твиттере президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

«ВБС был уведомлен VADA о наличии запрещенного вещества остарина (Osterine) у Александра Поветкина», — написал Сулейман.

The @WBCBoxing is officially withdrawing recognition of Povetkin vs Stiverne due to the positive result of Povetkin for Osterine