WBC пригрозил Александру Поветкину дисквалификацией

Всемирный боксерский совет (WBC) дисквалифицирует российского боксера Александра Поветкина, допинг-тест которого показал наличие запрещенного вещества остарина в преддверии боя с канадцем Бермейном Стиверном, сообщает ТАСС.

Такое наказание последует, если будет доказана вина россиянина в нарушении антидопинговых правил.

Ранее о том, что допинг-тест Александра Поветкина дал положительный результат в преддверии боя с канадцем сообщил в твиттере президент WBC Маурисио Сулейман.

В свою очередь, команда Бермейна Стиверна сообщила об отмене боя с Александром Поветкиным после того, как допинг-проба российского боксера дала положительный результат. Позже издание NYFights со слов тренера Стиверна Дона Хауса подтвердило, что намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге бой не состоится.