Пятеро граждан Вьетнама погибли в ДТП в Псковской области

В результате ДТП в Псковской области погибли пятеро граждан Вьетнама, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

«По предварительным данным, все пятеро погибших и большинство пострадавших в ДТП в Опочецком районе Псковской области были гражданами Вьетнама», — сообщил собеседник агентства.

По информации пресс-службы регионального УМВД, ДТП произошло на 433 км автодороги Санкт-Петербург — Невель. Автомобиль Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault.

Жертвами ДТП стали пять человек, еще восемь получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.