Клинтон объяснила атаки хакеров желанием Путина ей отомстить

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила о связи между атаками якобы российских хакеров на ее предвыборный штаб и партийное руководство со стремлением российского лидера Владимира Путина «подорвать» американскую демократию, пишет The New York Times.

По словам Клинтон, указание атаковать демократов Путин отдал хакерам из-за личных счетов к ней самой, не простив ей обвинения в фальсификации парламентских выборов в РФ в 2011 году (Клинтон тогда возглавляла Госдепартамент США).

«Это нападение на нашу страну. Мы столкнулись с тем, что выходит далеко за пределы обычных политических проблем. Речь идет о целостности нашей демократии и безопасности нашего народа», — возмутилась Клинтон.

Она выступила за проведение расследования фактов взлома, предложенного несколькими сенаторами-демократами. По ее словам, это расследование должно проводиться по образу и подобию того, что осуществлялось в связи с терактами 11 сентября 2001 года.