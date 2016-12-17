Промоутер заявил о вероятной замене соперника Поветкина

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы российского боксера Александра Поветкина, заявил, что его клиент может провести бой с другим соперником, если канадец Бермейн Стиверн откажется от участия в поединке, сообщает ТАСС.

«Стиверн может быть заменен на другого боксера в бою с Поветкиным», — рассказал Рябинский, отметив, что в данный момент ведутся переговоры о проведении боя с канадцем.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) заявил о возможной дисквалификации российского боксера Александра Поветкина, допинг-тест которого показал наличие запрещенного вещества остарина в преддверии боя с канадцем Бермейном Стиверном.