Росгвардия отчиталась о своих успехах в снижении преступности

На официальном сайте Национальной гвардии появилась публикация о ключевой задаче службы, которая сформулирована как борьба с терроризмом и обеспечение общественной безопасности российских граждан.

В сообщении подчеркивается, что создание Росгвардии стало «очередным системным шагом по обеспечению государственной и общественной безопасности, а также защите прав и свобод граждан».

Кроме того, в Национальной гвардии отметили уже достигнутые службой после ее создания успехи, в частности, снижение уличной преступности в регионах, где дислоцированы ее подразделения.

«Подразделения войск национальной гвардии охраняют важные государственные объекты, контролируют оборот оружия, частную охранную деятельность, оказывают услуги населению по охране объектов, домов, квартир и других мест хранения имущества граждан», — говорится в сообщении.

СМИ предположили, что таким образом Росгвардия отреагировала на появившиеся в прессе гипотезы о ее создании ради борьбы с «пятой колонной».