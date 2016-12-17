В Петербурге поймали сбежавшую из зоопарка тигрицу

В Санкт-Петербурге в «Ленинградском зоопарке» тигрица сбежала из клетки, передает РИА Новости со ссылкой на представительницу зоопарка.

Животное сбежало из клетки примерно в 9:15 по местному времени. Cотрудникам учреждения потребовался час на поимку тигрицы. «Тигрицу Герду усыпили при помощи транквилизатора. Она сейчас в клетке отходит от снотворного», — цитирует агентство слова сотрудницы зоопарка.

Отмечается, что все это время зоопарк был закрыт для посетителей.