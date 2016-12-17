РЖД запустили скоростной поезд между Москвой и Берлином

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) запустила на маршруте Москва — Берлин новый скоростной поезд «Стриж», передает «Интерфакс».

В первый рейс поезд отправился днем 17 декабря с Курского вокзала. Все вагоны нового поезда впервые в России оборудованы системой автоматического изменения ширины колесных пар. С колеи российского стандарта на европейскую «Стриж» будет переходить за 20 минут. Ранее на эту процедуру требовалось около двух часов. Время в пути между Москвой и Берлином благодаря запуску «Стрижа» сократится на четыре часа. Расстояние в 1898 километров новый поезд будет преодолевать примерно за 20 часов.

«Стриж» будет курсировать два раза в неделю. Из Москвы он будет отправляться по субботам и воскресеньям в 13:05, а из Берлина — по воскресеньям и понедельникам в 18:50.

Стоимость билетов на поезд «Стриж» между Москвой и Берлином с 18 декабря по 13 января составит от 169,5 до 667,5 евро в одну сторону в зависимости от класса.