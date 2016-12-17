13 военных погибли в результате теракта в Турции

В результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля рядом с автобусом с военными в турецком городе Кайсери погибли 13 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию турецких военных. Еще как минимум 48 человек получили ранения.

«В 08:45 во время теракта, направленного на транспортное средство, в котором ехали в увольнение солдаты и ефрейторы, 13 наших боевых товарищей погибли и 48 получили ранения. Раненые были немедленно доставлены в больницы. Среди пострадавших могут быть и гражданские лица», — цитирует агентство сообщение Генерального штаба Турции.

Кайсери находится в центральной части Турции. Инцидент произошел утром в субботу, 17 декабря. Ответственность за произошедшее пока на себя никто не взял.

10 декабря в центре Стамбула у футбольного стадиона прогремели два мощных взрыва. Погибли 44 человека, в том числе 37 полицейских. Власти обвинили в организации теракта запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК). Позже ответственность за теракт взяла на себя курдская радикальная группировка «Ястребы свободы Курдистана». Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану из-за теракта пришлось отменить визит в Казахстан.