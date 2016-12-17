ООН завершила расследование атаки на гуманитарный конвой в Сирии

Комиссия Организации Объединенных Наций завершила расследование нападения на гуманитарный конвой под Алеппо в Сирии в сентябре этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба ООН.

Отчет по итогам расследования комиссия передала генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну. Как сообщили в организации, он изучит документ в ближайшие дни.

«Мы обязаны выяснить, что произошло, ради жертв этого инцидента и их отважных коллег, которые каждый день рискуют своими жизнями, чтобы помочь нуждающимся. Только так можно извлечь уроки из этого происшествия и помочь предотвратить его повторение», — цитирует агентство сообщение пресс-службы ООН.

Инцидент произошел 19 сентября. В результате атаки по гумконвою погибли 18 человек. Ранее американские военные чиновники утверждали, что гуманитарный конвой под Алеппо разбомбили российские самолеты Су-24. Якобы на это указывают данные разведки. В свою очередь, в Минобороны РФ опровергли эти обвинения.