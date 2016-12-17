В Минобороны РФ назвали «уникальной» операцию по выводу боевиков из Алеппо

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что операция по выводу боевиков и мирных жителей из восточных районов сирийского города Алеппо позволила спасти жизни 10 000 человек, передает «Интерфакс».

«Уникальность завершившейся операции российского Центра примирения по безопасному выводу из Алеппо боевиков вместе с семьями не только в спасении жизней почти 10 тысяч сирийцев. Данная операция открыла новое окно возможностей для введения режима прекращения боевых действий не только в провинции Алеппо, но и в других районах Сирии», — сказал Конашенокв.

Представитель военного ведомства пояснил, что благодаря усилиям российских офицеров Центра примирения произошло отделение умеренной оппозиции от радикалов. «То есть того, что наши американские партнеры целый год считали невозможным реализовать на практике», — сказал он.

Конашенков добавил, что операция в Алеппо показала, что желание договариваться со всеми сторонами конфликта, за исключением террориста, непосредственно на земле, является залогом решения ситуации в Сирии. «Все попытки заменить эту тяжелую переговорную работу на земле с вооруженной оппозицией какими-то конференциями в уютных западных столицах с представителями «высших переговорных комитетов» или направлением в Алеппо каких-то «наблюдателей» — тупиковый и бесполезный путь», — заключил он.