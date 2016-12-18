Абэ рассказал о перспективах российско-японских отношений

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью ТАСС рассказал о визите российского президента Владимира Путина в Японию и перспективах развития российско-японских отношений.

Абэ подтвердил, что основным вопросом этих отношений является заключение формального мирного договора по итогам Второй мировой войны (напомним, документ до сих пор не подписан из-за притязаний обеих сторон на Курильские острова – Япония считает российский архипелаг своими Северными территориями).

При этом японский премьер отметил: «Я оцениваю итоги визита таким образом, что состоявшиеся переговоры послужили важным и большим шагом вперед на пути к заключению мирного договора между Японией и Россией. Считаю, что визит президента Путина в Японию способствовал новому, большому взлету двусторонних отношений».

«Я считаю большим достижением то, что в этот раз нам удалось достигнуть договоренности о совместной хозяйственной деятельности на четырех островах. Данная совместная хозяйственная деятельность проводится в свете общего понимания того, что она ведется не в ущерб позиций Японии и России по проблеме заключения мирного договора, и данный "особый режим" устанавливается только между Японией и Россией. Благодаря этому Япония и Россия будут сотрудничать», – заявил Абэ.

Синдзо Абэ также рассказал о впечатлениях российского лидера от посещения Нагато – малой родины японского премьера: «Приглашение на мою малую родину равнозначно приглашению в мой дом, где я прожил долгие годы. <…> Когда мы только встретились с президентом Путиным, он в первую очередь поблагодарил меня за приглашение на мою малую родину. Он также сказал, что очень рад, что смог приехать на мою малую родину, что малая родина – очень важное место для человека и что он благодарит меня за приглашение сюда».