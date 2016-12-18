В Иркутске восемь человек погибли от отравления суррогатным алкоголем

Восемь человек погибли, шестеро госпитализированы в Иркутске из-за отравления суррогатным алкоголем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональные экстренные службы.

По словам собеседника агентства, пострадавшие поступали в городские больницы на протяжении выходных 17 и 18 декабря, при этом состояние госпитализированных оценивается как крайне тяжелое.

Правоохранительные органы начали проверку по данному факту.

Минздрав Иркутской области на своем официальном сайте подтверждает факт поступления в больницы десяти пострадавших от острого химического отравления – предположительно, все они употребляли суррогатный алкоголь. Пятеро пострадавших, по данным ведомства, скончались, еще пятеро находятся в коме.