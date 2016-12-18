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18 декабря 2016, 00:03
Мемория

Мемория. Ростислав Алексеев

Ростислав Алексеев
Ростислав Алексеев
testpilots.ru

18 декабря 1916 года родился Ростислав Алексеев, кораблестроитель, создатель судов на подводных крыльях

 

Личное дело

Ростислав Евгеньевич Алексеев (1916 – 1980) родился в городе Новозыбков в семье агронома, заведующего опытной сельскохозяйственной станцией. С 1930 года жил в Нижнем Тагиле, где работал на радиоузле фабрично-заводского училища. С 1933 года его семья переехала в Горький, там Ростслав Алексеев поступил на рабфак, работая при этом чертежником и художником в разных учреждениях. С 1935 года стал студентом кораблестроительного факультета Горьковского индустриального института (ныне Нижегородский государственный технический университет, носящий его имя). Одновременно с учебой занимался парусным спортом, работал тренером, в 1939 – 1940 годах был председателем городской парусной секции. Разработал конструкцию вращающейся мачты для яхты и рассчитал обводы корпуса, сохраняющие симметрию при крене.

С третьего курса заинтересовался созданием судна на подводных крыльях и упорно работал над этим проектом. 1 октября 1941 года защитил дипломный проект на тему «Глиссер на подводных крыльях» и получил диплом инженера-кораблестроителя. Был направлен на завод «Красное Сормово» в Горьком. В годы войны завод был перепрофилирован на выпуск танков. Алексеев стал работать в ОТК на приемке готовых танков Т-34. В свободное время он готовил проект военного катера и строил его модель.

Уже спустя неделю работы на заводе Алексеев представил проект скоростного военного катера на подводных крыльях, но получил отказ, так как конструкцию сочли нереализуемой. Лишь в 1943 году главный конструктор завода Владимир Крылов дал Алексееву возможность работать над проектом первого судна на подводных крыльях. На заводе было создано специальное подразделение под названием «Гидролаборатория».

Уже в том же году были проведены первые испытания двухместного катера проекта А-4. После их успешного завершения руководство завода выделило помещения и людей для научно-исследовательской гидролаборатории (НИГЛ) и официально утвердило Ростислава Алексеева в качестве ее руководителя. Алексеев и его сотрудники стали работать над катером на подводных крыльях А-5. На испытаниях 1945 года он смог достичь скорости 85 км/ч. Чтобы показать возможности судов на подводных крыльях и привлечь внимание к разработкам лаборатории, Алексеев поплыл на катере КПК А-5 по Оке в Москву, в Наркомат судостроительной промышленности.

Лаборатория Алексеева продолжила работу над подводными крыльями для торпедного катера, вырабатывая оптимальный профиль крыла. На заводе лаборатории был построен бассейн, который позволял проводить испытания круглый год. Уже во второй половине 1947 года была разработана новая схема А-7, которая потом стала прообразом речных пассажирских судов на подводных крыльях. По этой же схеме был сделан торпедный катер 123К. В 1951 году Алексеев и его сотрудники получили Сталинскую премию за разработку проектов торпедных катеров

Параллельно с работой над торпедными катерами Алексеев в 1949 году создал проект первого речного пассажирского судна на малопогруженных крыльях. Но востребованы такие суда оказались лишь в середине 1950-х, когда было решено развивать скоростной речной транспорт. Лаборатория Алексеева превратилась в центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях завода «Красное Сормово». В том же году появилось знаменитое судно «Ракета». Первый рейс «Ракета-1» совершила 25 августа 1957 года, преодолев 420 километров от Горького до Казани за семь часов. За «Ракетой» последовали «Метеор», «Комета», «Спутник», «Беларусь», «Вихрь», «Буревестник», «Колхида» и «Восход». Среди них были как морские, так и речные суда. Вместимость достигала 150 пассажиров («Буревестник»). В 1962 году группа конструкторов во главе с Ростиславом Алексеевым получила Ленинскую премию за создание пассажирских судов на подводных крыльях.

В 1960-х – 70-х годах конструкторское бюро Ростислава Алексеева работало над проектами экранопланов. В 1966 году был спущен на воду экраноплан КМ, в 1973 была завершена разработка транспортно-десантного экраноплана «Орленок».

В январе 1980 года Ростислав Алексеев получил травмы при спуске на воду новой модели пассажирского экраноплана. 17 января он был госпитализирован и после двух операций скончался 9 февраля 1980 года. Похоронен конструктор на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.

 

Чем знаменит

 
Ростислав Алексеев

Всемирную известность Ростиславу Алексееву принесли проекты судов на подводных крыльях. В них корпус судна при движении на высокой скорости приподнимается над водой и поддерживается в таком положении на специальных плоскостях («крыльях») за счет подъемной силы. За счет этого уменьшается влияние волн и энергозатраты при движении с высокой скоростью. Алексеев изобрел свою собственную конструкцию подводных крыльев – малопогруженные саморегулирующиеся, позднее принцип работы таких крыльев стали называть эффектом Алексеева.

Судам на малопогруженных подводных крыльях, созданным Ростиславом Алексеевым, удавалось достичь скорость в 140 километров в час, что считается труднодостижимым для такого типа судов, так как обычно на таких скоростях появляется эффект кавитации (кипения воды в зоне обтекания крыла), что ухудшает его гидродинамические свойства.

 

О чем надо знать

Также Ростислав Алексеев известен разработками экранопланов – летательных аппаратов, использующих «экранный эффект», то есть подъемную силу, возникающую из-за уплотнения воздуха под крылом. Этот эффект впервые заметили летчики в 1920-е годы, когда при посадке самолетов-монопланов с крыльями, закрепленными в нижней части фюзеляжа, в последний момент подъемная сила крыла вдруг увеличивалась. сначала экранный эффект приносил вред авиации, приводя к авариям при посадке. Но конструкторы довольно быстро стали пытаться его использовать. Ведь он позволял ставить на летательный аппарат куда менее мощный двигатель, но, тем не менее, получать значительную грузоподъемность. Но всё это, конечно, при низкой высоте полета, где эффект проявляется. Поэтому главной областью применения экранопланов стали полеты над тундрой, пустыней и конечно же над морем, то есть там, где нет значимых неровностей рельефа, мешающих полету на высоте 10 метров и менее. Ростиславом Алексеевым создан экспериментальный экраноплан КМ («Корабль-макет»), летавший на высотах 4-14 метров над Каспийским морем. Взлетная масса аппарата составляла 540 тонн, а крейсерская скорость – 430 км/ч. Затем были созданы летательные аппараты военного назначения: десантный экранолет «Орленок», и экраноплан-ракетоносец «Лунь». Потом появились малый экраноплан «Стриж», амфибийный катер-экраноплан «Волга-2». Был разработан проект экраноплана «Спасатель» на основе ракетоносца «Лунь».

 

Прямая речь

«Нередко случалось, что не только мы – студенты, но и преподаватели поражались глубине его вопросов, касавшихся существа, скажем, сопротивления воды движению судна, физики качки корабля или расчетов на прочность корпусных конструкций. Поэтому некоторые лекторы (Сизов – теория корабля, Маттес – прочность) уже тогда чувствовали в этом замкнутом, неуклюжем и спокойном парне незаурядную личность».

Из воспоминаний инженера-судостроителя Николая Беляева, однокурсника Ростислава Алексеева.

 

8 фактов о Ростиславе Алексееве

  • Ростиславу Алексееву принадлежит множество конструкций парусных яхт и шверботов. Уже на четвертом курсе он был избран председателем жюри Всесоюзного конкурса по проектированию парусных судов.
  • В 1939 году в Ленинграде на первенстве ДСО «Судостроитель» по парусному спорту яхта Ростислава Алексеева и Леонида Попова заняла первое место.
  • Среди яхтсменов Ростислав Алексеев получил прозвище Адмирал.
  • На одном из ходовых испытаний судна на подводных крыльях «Ракета-1» присутствовал в качестве гостя конструктор космической техники Сергей Королев.
  • «Ракета» конструкции Ростислава Алексеева возглавила парад судов на Москве-реке в дни Международного фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Алексеев лично привел «Ракету» в Москву и провел по реке.
  • В 1966 году Ростислава Алексеева направили в командировку в Англию на судостроительную выставку. Но, так как его работа считалось секретной, он поехал под чужой фамилией по специально изготовленному паспорту.
  • За проекты судов на подводных крыльях Алексееву присвоили ученую степень доктора наук без защиты диссертации.
  • В Нижнем Новгороде ежегодно проводится парусная регата на кубок Ростислава Алексеева.

 

Материалы о Ростиславе Алексееве

Статья о Ростиславе Алексееве в русской Википедии

Биография Ростислава Алексеева

Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева

 

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